Nacional - 08/2/26 - 08:19 AM

Ministerio Público entra a albergue de Tocumen por denuncias de irregularidades

Las diligencias arrancaron de inmediato para ver si aquí hubo delito y quiénes tendrían que responder ante la ley.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, un albergue bajo la tutela de la SENNIAF, donde se señalan presuntas irregularidades que ahora están bajo lupa.

Equipos del Ministerio Público, junto a peritos y personal forense, llegaron al sitio para revisar, observar y levantar información.

Se hicieron verificaciones técnicas. Se tomaron datos. Se documentó todo lo que pudiera servir para aclarar qué está pasando puertas adentro.

La diligencia busca algo concreto: saber si aquí se cometieron hechos punibles y, de ser así, quiénes son los responsables. Nada se está dando por sentado, pero tampoco se está dejando pasar nada.

La Procuraduría indicó que seguirá su curso, respetando el debido proceso, pero con el foco puesto donde debe estar: en la protección de los menores, que son los más vulnerables y los que dependen completamente del cuidado del Estado.

El Ministerio Público continuará con las pesquisas hasta agotar todas las líneas necesarias. 

