IMAE crece 4,37 % y confirma dinamismo de la economía panameña

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá registró un crecimiento interanual del 4,37 % a noviembre, acumulando una expansión del 4,36 % en los primeros once meses de 2025, según datos del INEC, impulsado principalmente por el transporte, la construcción y las finanzas.

 

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá registró un crecimiento del 4,37 % interanual a noviembre, acumulando una expansión del 4,36 % en los primeros once meses de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El informe precisa que, aunque el resultado es positivo, el ritmo de crecimiento es menor al 7,44 % registrado en noviembre de 2024, lo que evidencia una moderación en la expansión económica del país.

Uno de los principales impulsores fue el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, liderado por el desempeño del Canal de Panamá, que reportó aumentos en los ingresos por peajes y en las toneladas netas transportadas por los buques. A esto se sumó el buen comportamiento del transporte aéreo y el movimiento de contenedores en los puertos.

La construcción y los servicios financieros también aportaron al crecimiento del IMAE, consolidándose como pilares de la economía panameña en 2025.

Cabe recordar que el producto interno bruto (PIB) del país creció 2,7 % en 2024, impulsado por el comercio y el consumo interno, aunque afectado por el impacto del cierre de una mina de cobre, que frenó parte del dinamismo económico.

Pese a este escenario, el Gobierno Nacional mantiene su proyección de un crecimiento económico del 4 % para 2025, apoyado en la recuperación de sectores clave y la estabilidad macroeconómica.

