Impulsan programa 'Mejor semental' en Colón

Esta iniciativa brinda acompañamiento técnico a los productores ganaderos.

 

Un avance en materia de mejoramiento genético del hato bovino evidenció personal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) por la Regional de Colón, en dos fincas ganaderas de la provincia, beneficiadas con el Programa “Un mejor semental”.

Las visitas, realizadas por técnicos de la Agencia de Lago Gatún y la Coordinación de Ganadería, forman parte del seguimiento que la institución brinda a este importante programa, que tiene como propósito mejorar la calidad genética de los hatos ganaderos.

Como resultado del seguimiento, los técnicos constataron 26 nacimientos, distribuidos en 14 hembras y 12 machos, correspondientes a las razas BeefMaster y Brahman.

Este programa brinda acompañamiento técnico a los productores ganaderos, impulsando programas que contribuyan al fortalecimiento del sector pecuario y al desarrollo sostenible de la actividad ganadera en la provincia de Colón.

La ganadería se realiza en el sector de la Transístmica, Costa Abajo, Costa Arriba y sector del lago Gatún.

