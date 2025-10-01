Inicia la carrera hacia la rectoría de la UP

La Universidad de Panamá ha dado inicio formal al proceso electoral para escoger a sus nuevas autoridades para el periodo 2026–2031. El Consejo General Universitario aprobó la Convocatoria Específica y el Calendario Electoral, que regirá la elección del próximo Rector, así como de Decanos, Vicedecanos, Directores y Subdirectores de los Centros Regionales Universitarios.

El organismo electoral estableció que la votación general se realizará el 1 de julio de 2026, aunque algunas facultades y centros regionales contarán con calendarios específicos que se extenderán entre agosto de 2026 y febrero de 2027.

Según la resolución, el periodo del actual rector, Eduardo Flores Castro, finaliza el 30 de septiembre de 2026. En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, Flores informó sobre la publicación oficial de la convocatoria en Gaceta Oficial y confirmó que no buscará la reelección.

Los candidatos a los distintos cargos deberán cumplir con requisitos como ser panameños, tener un título de Maestría o Doctorado reconocido por la Universidad de Panamá, una trayectoria académica destacada y ser profesores regulares de la institución.

El proceso electoral será democrático, directo, secreto, libre y universal, con una ponderación de voto distribuida en: 60 % para los profesores, 30 % para los estudiantes, y 10 % para el personal administrativo, garantizando así la participación equitativa de los estamentos universitarios.

Las elecciones cubrirán todas las facultades —incluidas Administración de Empresas, Medicina, Derecho, Odontología, Ciencias Agropecuarias, entre otras— así como los Centros Regionales Universitarios en todo el país.

Las nuevas autoridades iniciarán funciones a partir del 1 de octubre de 2026, según el calendario específico de cada unidad académica, y ejercerán sus cargos durante cinco años.

