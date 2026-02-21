Inicia traslado de docentes hacia áreas de difícil acceso

Inició con éxito el traslado de docentes que laboran en áreas de difícil acceso, como parte del compromiso de garantizar el inicio oportuno del año escolar en las regiones más apartadas del país, detalló el Ministerio de Educación (Meduca).

La jornada de movilización se desarrolla desde la Terminal de Transporte de Albrook, en la ciudad de Panamá, con destino a las comarcas de Guna Yala, Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan, así como a las provincias de Bocas del Toro y Darién.

El operativo cuenta con el apoyo logístico del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), instituciones que colaboran para asegurar que los educadores lleguen a sus respectivos centros educativos.

La docente Milagros Palma anunció que, por primera vez, obtuvo una vacante permanente en la región de Guna Yala para el año escolar 2026, reafirmando así su firme compromiso con la educación y con las comunidades ubicadas en zonas de difícil acceso.

Esta importante acción representa un avance significativo para el fortalecimiento del sistema educativo en áreas comarcales y apartadas. Con la creación de esta vacante permanente, se garantiza una mayor estabilidad laboral.

El director de la comarca Emberá-Wounaan, Evaristo Quintana, informó que todo está preparado y en completo orden para que los docentes ocupen sus puestos este lunes 23 de febrero y den la bienvenida a los estudiantes en el inicio del año escolar, subrayando que la educación es una prioridad y una herramienta fundamental para el desarrollo integral de nuestros estudiantes.