Magistrados de la CSJ visitan Colón para conocer necesidades de los despacho

Durante la reunión, sostuvieron intercambios con funcionarios judiciales de ambas dependencias sobre su desempeño, carga laboral y condiciones de trabajo.

 

Diómedes Sánchez S.

Bajo la premisa de conocer sobre el terreno las realidades y necesidades de las distintas dependencias del Órgano Judicial (OJ) en la provincia de Colón, la Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los magistrados María Cristina Chen Stanziola (presidenta), Olmedo Arrocha Osorio (vicepresidente) y Maribel Cornejo Batista (presidenta de la Sala Segunda de lo Penal), realizó su primera gira de trabajo, a la Unidad Judicial Regional y a la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la ciudad colonense.

Durante el recorrido, los miembros de la Junta Directiva sostuvieron intercambios con funcionarios judiciales de ambas dependencias sobre su desempeño, carga laboral, condiciones de trabajo y la experiencia de atención que recibe el público usuario del sistema.

Asimismo, los magistrados conversaron con ciudadanos que en ese momento realizaban diligencias judiciales.

María Cristina Chen, Presidenta de la CSJ, en su intercambio con usuarios en los despachos judiciales les manifestó que se está trabajando para mejorar el servicio de justicia.

Por ejemplo, en la Unidad Judicial Regional de Colón, que concentra las jurisdicciones Civil, Niñez y Adolescencia, Familia, Penal y Laboral, los magistrados tomaron nota —con base en los planteamientos de los funcionarios— del desarrollo de los procesos y agradecieron a los jueces su compromiso con una justicia eficiente.

De igual forma, verificaron el estado actual de las obras de ampliación del edificio, cuyo proyecto contempla la incorporación de 4 mil 600 metros cuadrados adicionales mediante la construcción de dos nuevas losas.

