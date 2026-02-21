Comunidades de Ponuga denuncian afectaciones por cierre de camino centenario

Los residentes de varias comunidades del corregimiento de Ponuga, en el distrito de Santiago, denunciaron verse seriamente afectados tras el cierre de un camino con más de 100 años de existencia, según aseguran los propios pobladores, que además están molestos.

La situación ha dejado a decenas de personas prácticamente incomunicadas, sin poder trasladarse hacia otros puntos de la provincia para realizar actividades esenciales como acudir a centros de salud, asistir a sus trabajos, comprar alimentos o comercializar sus productos agrícolas.

Ante la creciente preocupación comunitaria, la gobernadora de la provincia de Veraguas, Hildelmarta Riera, junto a funcionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y otras entidades, se trasladaron hasta una de las comunidades impactadas para evaluar el conflicto y buscar una solución que permita restablecer el libre tránsito.

Ángel Burgos, residente de la comunidad de Los Caratales de Ponuga, Leónidas Herrera de El Jagua, Aquilino Peralta y Pedro Herrera manifestaron que los moradores esperan que el problema se resuelva en las próximas horas, tomando en cuenta las múltiples afectaciones que enfrentan.

LEE TAMBIÉN: Adiós al Malo del Bronx: Muere Willie Colón, arquitecto de la salsa moderna

“Hay personas que no han podido salir hacia los centros de salud, otros no han podido ir a sus trabajos. Ya se acerca la temporada escolar y también necesitamos ir a los supermercados y vender la leche. Estamos literalmente atrapados”, expresó Burgos.

El morador advirtió que, de no obtener una pronta respuesta, las comunidades no descartan adoptar medidas de presión, entre ellas el cierre de la vía principal que conecta a Santiago con el distrito de Mariato.

Por su parte, la gobernadora Hildelmarta Riera aseguró que existe la disposición por parte de las autoridades para encontrar una salida al conflicto en los próximos días antes de que la situación empeore.

“Estamos aquí escuchando a las partes involucradas y buscando una solución que beneficie a todos. Sabemos que al menos cuatro comunidades están siendo afectadas, en su mayoría productores agrícolas que dependen de esta vía para movilizar sus productos”, señaló la funcionaria.

Las autoridades indicaron que se realizarán las verificaciones correspondientes sobre la situación legal del terreno y el uso histórico del camino, con el fin de garantizar tanto el respeto a la propiedad como el derecho al libre tránsito de los residentes.

Mientras tanto, los habitantes mantienen la esperanza de que el diálogo permita restablecer el paso y evitar mayores afectaciones económicas y sociales en esta zona productiva de la provincia de Veraguas.

