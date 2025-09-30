Inician proceso de licitación para compra de 60 buses eléctricos



La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus), con el respaldo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció oficialmente la apertura de una convocatoria internacional de precalificación para la adquisición de 60 buses eléctricos, en el marco de un ambicioso plan de modernización del transporte público capitalino.

El proceso de precalificación, que comienza este 30 de septiembre, se extenderá hasta finales de noviembre, según el cronograma presentado. Esta etapa inicial forma parte de una licitación pública internacional que busca proveedores de autobuses eléctricos de batería cero emisiones, infraestructura de recarga de alta capacidad, sistemas de gestión, mantenimiento y capacitación especializada.

La implementación del proyecto busca transformar el sistema de transporte público de la Ciudad de Panamá, reduciendo significativamente las emisiones contaminantes, mejorando la calidad del aire y ofreciendo un servicio más moderno, eficiente y silencioso.

MiBus y el BID hicieron un llamado a posibles aliados estratégicos a participar en un proceso abierto, transparente e inclusivo, con reglas claras y una hoja de ruta definida. La convocatoria será publicada en el sitio web del BID y en el portal PanamaCompra, bajo el acto público número 2025-2-81-01-08-LP-004612.

Las empresas interesadas podrán consultar los requisitos técnicos, financieros y operativos necesarios en el documento de precalificación, con miras a convertirse en socios clave de la transición hacia la electromovilidad en el país.

Esta iniciativa representa un paso decisivo hacia una movilidad sostenible, en línea con lo establecido en la Ley 295 de 2022 sobre movilidad eléctrica en Panamá.

