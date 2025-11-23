Inspeccionan obras deportivas y promete escenarios de primer nivel

Funcionarios del gobierno nacional realizaron un recorrido de supervisión por las principales infraestructuras deportivas en la provincia de Colón.

La labor de supervisión de las obras deportivas fue para conocer los avances del Estadio Roberto Mariano Bula, el Estadio Armando Dely Valdés y el Gimnasio Ismael Laguna.

La comitiva estuvo encabezada por Miguel Ordolez, director de Pandeportes, y José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal y de la Secretaría de Metas, acompañados por funcionarios locales quienes verificaron la inspección técnica, asegurando que los trabajos se ejecutan conforme a estándares modernos que garantizarán instalaciones deportivas de primer nivel.

Durante la visita, jugadores del equipo Correcaminos de Colón tuvieron la oportunidad de conocer los progresos y expresaron su entusiasmo al ver cómo, después de más de una década, Colón se encamina nuevamente a tener escenarios deportivos adecuados para el desarrollo del talento local.

Pandeportes confirmó que el Estadio Roberto Mariano Bula será sede de la inauguración del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.