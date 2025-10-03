Instalan mesa de trabajo para analizar situación de los buhoneros

La Asamblea Nacional instaló ayer una mesa de trabajo con representantes de los buhoneros de diversas áreas de la ciudad capital con miras a brindar soluciones ante los recientes desalojos y la falta de regulación de esta actividad.

En la reunión, los voceros denunciaron atropellos y solicitaron formalizar esta actividad como una opción de empleo digno.

La Defensoría respaldó la necesidad de una ley que regule el sector, mientras AMPYME ofreció apoyo con programas y capacitaciones.

En tanto, los diputados Javier Sucre y Crispiano Adames Navarro resaltaron la necesidad de priorizar el diálogo y la solidaridad, advirtiendo que reprimir sin ofrecer alternativas solo aumenta la desigualdad y el desempleo.

En tanto, Raphael Buchanan enfatizó: “El llamado común fue claro, transformar la buhonería en una actividad ordenada, regulada y sostenible, que garantice sustento a miles de familias”.