Panamá se volvió el centro del poder regional por dos días

Panamá fue el punto de encuentro. Dos días con presidentes, empresarios pesados y organismos internacionales sentados a hablar sin rodeos. Así cerró el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, con el país en el centro del mapa político y económico de la región.

Desde su inauguración se habló de la necesidad de integración, de unión para ser más sólidos y fuertes en la región. No se quedaron por fuera temas relacionados con la desigualdad, la baja productividad y esas barreras viejas que siguen frenando a América Latina mientras otros avanzan más rápido.

Hubo tiempo para conversar sobre productividad, inversión y empleo, temas comunes en la región.

El vicecanciller Carlos Hoyos calificó este foro de “espectacular” por la presencia de ocho mandatarios: siete en funciones y el presidente electo de Chile. Para Cancillería, eso reactivó conversaciones que estaban frías o congeladas.

El peso del encuentro, más allá de lo protocolar, fueron las reuniones, los intercambios directos y los llamados a actuar como bloque regional.

Pero el peso de todos los países participantes recae en la economía y, en ese aspecto, el ministro Felipe Chapman asegura buenas noticias, porque aunque no hubo firmas, sí hubo interés de grandes empresas en operar en el país.

La idea es que se repita y se mantenga como política de Estado, con respaldo de la CAF, organizadora del foro, y continuidad en futuros gobiernos.

Panamá quiere seguir siendo el punto donde se sientan a hablar los que deciden.