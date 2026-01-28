Inversión récord en Panamá atrae a empresas españolas a megaproyectos

La secretaria de Comercio de Estado de España, Amparo López, destacó este martes el interés de empresas españolas de vincularse y participar del intenso programa de inversiones en infraestructuras por más de 30.000 millones de dólares del Gobierno panameño, como el proyecto de un tren que una a la capital con la frontera con Costa Rica, entre otras obras.

López, que este miércoles asistirá al segundo Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, se refirió al asunto en el coloquio ‘Infraestructuras innovadoras de España para Panamá’.

“Hoy nos hemos centrado en la agenda bilateral con distintas reuniones con las autoridades panameñas al objeto de reforzar la magnífica relación bilateral que mantenemos España y Panamá, y por supuesto también para conocer todos aquellos proyectos que son de interés para las autoridades panameñas y en los que las empresas españolas pueden desempeñar un importante papel contribuyendo a todo el desarrollo de las infraestructuras panameñas con su buen hacer”, dijo López.

La secretaria de Estado resaltó que hay 200 empresas españolas establecidas en Panamá, empresas que son “muy potentes” en el ámbito de las infraestructuras y que el actual Gobierno panameño está desarrollando un plan intenso de infraestructuras, incluyendo obras ligadas al Canal de Panamá y su modernización.

La alta funcionaria española indicó que el tren hasta la frontera con Costa Rica es “uno de los proyectos” tratados en las reuniones de carácter bilateral.

“Tenemos empresas en el ámbito de infraestructuras ferroviarias que son muy potentes, también en el ámbito del material rodante, absolutos líderes a nivel mundial, y vamos a apoyarles para que puedan participar en ese proyecto”, remarcó.

En este sentido, la secretaria de prensa del proyecto del Ferrocarril de Panamá, Marlene Garrido, dijo a EFE que al país centroamericano le “beneficiaría muchísimo” la colaboración con empresas españolas por su experiencia ferroviaria.

“Uno de nuestros casos de estudio que admiramos muchísimo es el que se está llevando a cabo por ADIF en la estación de Chamartín en Madrid”, afirmó.

El encuentro fue organizado por ICEX junto con la Oficina Económica y Comercial de España en Panamá, y convocó a empresas de los sectores de construcción, movilidad, ingeniería y agua, además de entidades panameñas como el Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Durante la actividad se revisaron las inversiones del Plan Estratégico del Gobierno de Panamá, que ascienden a 30.277 millones de dólares, además de los más de 8.000 millones de dólares de la ACP.

Un nuevo embalse, con un costo estimado de 1.500 millones de dólares, un gasoducto, nuevos puertos terminales, y un corredor logístico terrestre podrían permitir al Canal un aumento de hasta 20 % o 25 % de sus ingresos, según sus directivos.

John Lanman, vicepresidente de Proyectos Hídricos de la ACP, dijo a EFE que desde el Canal consideran que las empresas españolas tienen capacidades muy elevadas en administración de proyectos e infraestructura.

En el foro se destacó que la ampliación de la red ferroviaria y la modernización de puertos y aeropuertos representan una oportunidad “única” para las empresas españolas, que cuentan con experiencia y capacidad en estos sectores.



