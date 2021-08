Investigación de funcionarios de la CSS no arroja falta de ética

La directora de la Secretaría Técnica de Responsabilidad y Soporte Institucional, Kathia Quiel afirmó que no se ha podido constatar si hay conflicto de intereses entre funcionarios de la Caja del Seguro Social, a quienes se les investiga por posible faltas a la ética.

La institución estatal de salud realiza una investigación interna a los funcionarios quienes forman parte de la directiva de la empresa Jers Medical, que participó en un proceso de compra de pruebas para detectar COVID-19 en 2020.

Quiel afirmó que las investigaciones continuarán, pero indicó que no se ha abierto ninguna acción disciplinaria ni se ha podido constarar que existe un conflicto de intereses en el caso que se investiga, debido a que las personas no tienen relación directa ni indirecta con la mesa conjunta que está conformada por el Ministerio de Salud, la CSS, la Contraloría, y liderada por la Dirección General de Contrataciones Públicas".

Por su parte, Ana Patricia Cuestas, directora Nacional de Compras de la CSS, indicó que al momento en que se realizó la licitación a finales del 2020, los investigados no formaban parte de la directtiva de esa empresa.

Se explicó que uno de los funcionarios investigados solicitó una licencia sin sueldo por un año, en enero del 2020 y el 21 de julio de ese año, presentó su renuncia al cargo de Planificador y Gestor de Capacitación. Mientras que otro de los investigados en un médico, que no tiene injerencia en la toma de decisiones.

Tras las investigaciones, las autoridades entregarán el informe correspondientes a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

