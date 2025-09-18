Nacional - 18/9/25 - 07:46 AM

Investigan presencia ocelote en área residencial de Colón

El Ministerio de Ambiente presentará una denuncia ante las autoridades competentes para que se investigue cómo esta especie llegó a un área residencial.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Videos difundidos en redes sociales que mostraban a un grupo de jóvenes manipulando un ocelote (Leopardus pardalis), conocido popularmente como “Mani Gordo”, llevaron al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a intervenir en la comunidad de Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

Al llegar al sitio, los técnicos de la Dirección Regional de MiAmbiente confirmaron que el felino silvestre estaba en posesión de los jóvenes. De inmediato, personal de la Sección de Biodiversidad actuó para garantizar tanto la seguridad del animal como la de los residentes del área.

El ocelote fue rescatado de forma segura y trasladado a un centro de atención temprana para una evaluación preliminar. Posteriormente, será llevado a la clínica veterinaria del Ministerio de Ambiente, ubicada en el Parque Nacional Camino de Cruces.

Yosuani Miller, directora regional de MiAmbiente en Colón, recordó que la captura y tenencia de animales silvestres está regulada por la ley y puede conllevar sanciones. Además, anunció que la institución presentará una denuncia ante las autoridades competentes para que se investigue cómo esta especie llegó a un área residencial.

El Ministerio de Ambiente reiteró el llamado a la población a no interferir con la fauna silvestre y a reportar cualquier situación irregular a las autoridades correspondientes.

