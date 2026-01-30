Invitan a Cobre Panamá a compartir información sobre el proyecto minero

Por primera vez, Cobre Panamá presentó el estatus actual del proyecto ante el Concejo Provincial de Chiriquí, en una sesión que contó con la participación de representantes y alcaldes de la provincia.

Durante su intervención, Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, reconoció que la empresa no había brindado información de manera oportuna en el pasado y ofreció disculpas por ello. En ese contexto, enfatizó que la compañía se encuentra corrigiendo este enfoque y reafirmó su compromiso de fortalecer la comunicación y la colaboración con las autoridades locales, con el objetivo de llegar a más ciudadanos en cada uno de los corregimientos de la provincia.

Gálvez también destacó el impacto que el cierre de la operación ha tenido en la provincia, señalando que se perdieron más de 5,000 empleos y que Chiriquí dejó de percibir aproximadamente B/.7.5 millones en compras vinculadas a la operación minera, afectando a proveedores locales y a la dinámica económica regional.

LEE TAMBIÉN: Cobre Panamá impulsa a los Correcaminos de Colón por segundo año consecutivo

En la sesión, el Honorable Alcalde del distrito de David, Joaquín De León, manifestó su apertura a que la empresa participe en espacios del municipio, a fin de divulgar información que permita a los ciudadanos contar con elementos objetivos y tomar sus propias decisiones de manera informada.

Por su parte, el presidente del Concejo Provincial de Chiriquí, el Honorable Representante Guillermo Álvarez, indicó que la situación del empleo en la provincia es crítica, subrayando la necesidad de explorar espacios de diálogo e información que contribuyan a una mejor comprensión del contexto actual. En ese marco, propuso que la empresa revise un plan de trabajo conjunto con un horizonte de dos meses, como parte de los esfuerzos para estructurar un proceso de comunicación y relacionamiento más cercano y ordenado con las comunidades y autoridades locales.

Cobre Panamá reiteró su disposición al diálogo, la transparencia y el trabajo coordinado con los gobiernos locales, como parte de su compromiso por contribuir a un relacionamiento responsable y constructivo con la provincia de Chiriquí.

