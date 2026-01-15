Irma contraataca y demanda por el control de la basura en el Detroit

La pelea por la recolección de basura en San Miguelito sube de nivel. La alcaldesa Irma Hernández anunció que llevará el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, con una demanda contencioso administrativa de nulidad contra una resolución de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Hernández pidió que se declare ilegal y nula la Resolución N.° 001 del 13 de enero, emitida por la junta directiva de la AAUD.



Según explicó, esa decisión viola la Ley 51 de 2010, que regula la Autoridad de Aseo.

La alcaldesa señaló que el artículo 11 de esa ley es claro.



"Cuando se toman decisiones sobre la operación y explotación del servicio de aseo en un distrito, el alcalde de ese distrito tiene derecho a participar".

“No fuimos invitados, no hubo coordinación ni llamado alguno”, sostuvo.

San Miguelito, dice la alcaldesa, quedó fuera de decisiones que afectan directamente al distrito.



Por eso, aseguró que este es solo uno de los recursos legales que presentarán.

En horas de la tarde, también interpondrán un amparo de garantías, alegando violaciones a la autonomía municipal y a la Ley 276, que regula el manejo de residuos.

Hernández afirmó que esa ley establece que para que la Autoridad de Aseo intervenga en un distrito debe existir un convenio con el Concejo Municipal. Ese convenio, recalcó, no existe.

“No ha habido reunión, ni documento, ni coordinación de ningún tipo”, dijo.



Tampoco, según la alcaldesa, se ha respetado la planificación que la administración municipal venía trabajando desde hace más de 18 meses.

Tras su denuncia, aseguró que no ha recibido ningún acercamiento formal ni de la AAUD ni del Gobierno Central.



Ni la alcaldía ni el Concejo Municipal han sido llamados a conversar.

La alcaldesa cuestionó si la Autoridad de Aseo podrá garantizar un servicio eficiente en San Miguelito, cuando —según dijo— ni siquiera ha logrado cubrir el Distrito Capital como se prometió.

Para Hernández, lo que ocurre tiene un trasfondo político. “Esto es un ataque político”, afirmó.

Sostiene que se dejó de lado un plan que no solo buscaba recoger basura, sino implementar un sistema integral de gestión de residuos, ambientalmente sostenible y pensado para la realidad de San Miguelito.