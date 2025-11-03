Irma Hernández: 'Estamos contentos de que las denuncias están tomando forma'

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, reaccionó al secuestro de los bienes por parte de la Contraloría General de la República contra el exalcalde, Héctor Valdés Carrasquilla, por un monto de 285 mil 845 dólares 82 centésimos.

"Estamos contentos de que las denuncias que se hicieron en esta administración están tomando forma; lo importante es entender que es un proceso que se mantiene en investigación y estos son solo unos avances", dijo Hernández.

Añadió: "Nosotros fuimos denunciantes porque encontramos irregularidades; si tiene que haber alguien que sea responsable de todas las falencias y la debilitación de una institución como el municipio".

Además, recordó que desde el comienzo de las denuncias el personal de la Contraloría efectúa las auditorías en el Municipio de San Miguelito.

Y destacó que su administración también realiza sus auditorías internas. "Yo prefiero que desde ya se sepa y que se haga alguien responsable de cómo encontramos esa situación", expresó.

El 1 de noviembre la Contraloría General ordenó el secuestro de bienes de Valdés Carrasquilla.