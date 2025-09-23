ITSE: Recorte afectaría la educación de 2,500 estudiantes
La rectora del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Milena Gómez, advirtió que el recorte presupuestario 2026 impactaría la educación de 2,500 estudiantes.
El ITSE solicitó $78 millones para el 2026, pero la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas es de 21.8 millones.
De este total, B/. 13.8 millones están destinados a gastos de funcionamiento y B/. 8.0 millones a inversiones.
De acuerdo con Gómez, este recorte representa una reducción de 60% en funcionamiento y 81% en inversión.
“El ITSE ha tenido un crecimiento anual de matrícula del 42%, cuando lo normal en una institución de educación superior es del 15%. Con las retenciones presupuestarias hacia 2025, tuvimos que frenar el acceso, teniendo menos de 700 estudiantes que han podido entrar este año, y ese escenario para el próximo nos llevó a una tasa de decrecimiento del 47%, o sea, no podrá recibir a 2,500 estudiantes”, expresó Gómez a los medios de comunicación.
Destacó que la situación está tan frágil que el pasado sábado se paró operaciones y se trasladó a modalidad virtual.
Durante su intervención ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la rectora reveló que un 92% de la población panameña no accede a una educación superior y solo un 8% logra culminarla.
Gómez señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proyecta que, para el 2030, los países deberán asegurarse de que el 49% de la población cuente con una formación técnica superior si quieren sostener su productividad. Panamá solo alcanza un 0.2%.
“Esto es alarmante y debemos atenderlo lo más pronto posible”, subrayó.
Explicó que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, 97 millones de empleos desaparecerán en cinco años y 120 mil nacerán ligados a la ciencia.
“Hoy el 76% de la población panameña no tiene las habilidades que requiere el trabajo de hoy y en cinco años”, dijo.
Mencionó que el ITSE desea ser parte de la solución, por eso la institución ofrece carreras técnicas diseñadas en colaboración con empresas: “Queremos democratizar la educación”.