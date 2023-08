Jaime Muñoz tiene una nueva oportunidad en el boxeo

Su carrera en el boxeo olímpico fue buena al formar parte de la selección nacional y al subir al profesionalismo había muchas expectativas para que triunfara.

Y así fue. El púgil panameño tuvo un inicio brillante en el profesionalismo que lo encaminaban a una clasificación mundial.

No obstante, tropiezos fuera de los ensogados atrasaron su ascenso deportivo.

Luego de superar estos inconvenientes, Muñoz, de 25 años, está consciente de los errores que cometió y está ansioso de retornar a los tinglados.

"Sé que he cometido muchas faltas. Estoy consciente de esto y espero que se me de una oportunidad de pelear para demostrar que soy un Jaime Muñoz diferente. Tengo un nuevo comienzo, voy con todo y tengo que demostrar lo mucho que he entrenado para lograr el objetivo", expresó Muñoz luego de culminar una de sus sesiones de entrenamiento.

Para este reinicio de su carrera, 'Lethal Kid', como se le conoce deportivamente a Jaime Muñoz, se ha integrado a la cuadra Oro Puro, la cual es liderada por Benito Mojica 'el abogado del diablo' y sus hijos Jesús Mojica Fossati y Benito Mojica Fossatti.

En el caso de 'Lethal Kid' Muñoz, Mojica padre será su apoderado principal, mientras que su hijo Benito Alexis Mojica Fossatti, 'Benitin', será el encargado supervisar y llevar su carrera.

"Tengo nuevos representantes en mi carrera como lo es el abogado Benito Mojica, mejor conocido como el abogado del diablo, que es el pilar de mi equipo y su hijo Benito Alexis Mojica Fossatti, quien será mi apoderado", informó Muñoz, con récord profesional de 14 triunfos, una derrota y un empate.

"Don Benito ha sido una persona que se ha interesado bastante en mi carrera. Me ha brindado su familia. Más que un negocio o contrato de apoderado de boxeo está haciendo un trabajo como si fuera mi familia", agregó.

El púgil panameño adelantó que en las conversaciones que ha sostenido con su equipo de apoderados de la cuadra Oro Puro, se le ha comunicado que ya hay ofertas de Rusia, Inglaterra, España y otros países.

Por lo pronto, Muñoz está entrenando arduamente para su próximo combate, el cual puede ser antes de que finalice el año 2023.

