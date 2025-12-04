Jorge Rivera, nuevo rector de la USMA: un rumbo fresco para educación católica

La Universidad Santa María La Antigua (USMA) tiene nuevo rector. Se trata del presbítero Jorge Rivera, vicario de la Diócesis de La Chorrera, quien asumirá el cargo para el periodo 2025-2030.

La noticia ha generado expectativa y esperanza entre la comunidad universitaria y la Iglesia Arquidiocesana. Según el arzobispo José Domingo Ulloa, la elección de Rivera Rodríguez se dio tras “un proceso de discernimiento serio, transparente y colegiado”.

“Estamos seguros de que su sólida formación académica, su experiencia en la educación católica y su vocación pastoral serán un aporte decisivo para la misión de la USMA en tiempos de grandes desafíos y oportunidades”, expresó Ulloa.

Rivera Rodríguez es párroco de la Inmaculada Concepción de La Chorrera y vicario de Educación de la Arquidiócesis de Panamá.

Próximo a cumplir 27 años de ordenación sacerdotal, se perfila como un líder cercano y comprometido con los estudiantes y la comunidad universitaria.

La presentación oficial del equipo que acompañará al nuevo rector será el 17 de diciembre a las 10:00 a.m., en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, marcando un paso importante en la historia de esta institución.

El rector saliente, Francisco Blanco López Suazo, deja la universidad con la expectativa de un relevo que inspire continuidad y renovación en la USMA y en la educación católica de Panamá.