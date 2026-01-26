José Inés Avilés uno de los primeros habitantes de Mariato celebra 104 años

En un ambiente cargado de emoción, fe y gratitud, familiares y amigos de Mariato, en la provincia de Veraguas, celebraron los 104 años de vida de uno de sus primeros habitantes, Don José Inés Avilés, un hombre considerado por muchos como pilar fundamental en la historia y desarrollo de esta comunidad, ha sido además merecedor de varios homenajes por sus ideas altruista.

Rodeado de sus hijos, nietos y tataranietos, el señor José Inés entonó el tradicional “cumpleaños feliz” en un emotivo acto familiar, en el que elevó una oración a Dios pidiendo salud, protección y bendiciones para él y para todos los miembros de su familia, reflejando la fe que ha marcado su vida a lo largo de más de un siglo.

A sus 104 años, recordó a sus 17 hijos y al resto de sus familiares, pero también a quienes fueron sus primeros amigos.

De manera increíble, este hombre a esta edad comentó brevemente que todavía lee los periódicos Crítica y el Panamá América, aunque aceptó que solo con lentes.

Emiliana Avilés dijo que su padre tiene una memoria lúcida y llena de recuerdos.

Este hombre de 104 años relata como si fuese ayer las duras vicisitudes que enfrentó junto a su familia durante las primeras décadas de su llegada a Mariato, cuando no existían medios de transporte ni sistemas de comunicación, y las condiciones de vida eran sumamente difíciles para quienes apostaron por establecerse en esta región del sur veragüense.

Otro de sus familiares, Aida Avilés, sostuvo que uno de los aportes más trascendentales que se le atribuyen a su padre es haber sido el primero en pensar en la creación de una escuela, visionando la educación como base del progreso para las futuras generaciones.

Esa iniciativa marcó un antes y un después en la historia del distrito, convirtiendo a la formación académica en un eje central del desarrollo comunitario, aun cuando era incipiente el asentamiento de personas en ese entonces inhóspito lugar.

Hoy, Mariato es reconocido como uno de los distritos con mayor prosperidad y crecimiento en la provincia de Veraguas, un progreso que muchos pobladores asocian a quien estuvo anuente a cambiar un día el futuro de lo que hoy es un distrito de progreso.