Joven de 27 años muere en UCI por dengue grave en Herrera

Una mujer de 27 años, residente en Chitré, falleció este jueves a causa del dengue grave, confirmó el Ministerio de Salud (MINSA) en la provincia de Herrera.

La paciente se encontraba ingresada en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

 Según el MINSA, las muestras clínicas fueron enviadas al Instituto Conmemorativo Gorgas, donde se confirmó el diagnóstico de dengue grave.

Inicialmente, la joven fue atendida en el Hospital Cecilio Castillero de Chitré. Sin embargo, debido al deterioro de su estado de salud, fue trasladada al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, donde permaneció internada en condición crítica.

Hasta la fecha, se han confirmado 255 casos de dengue en la provincia de Herrera, de los cuales 153 corresponden al distrito de Chitré: 70 en el corregimiento de Monagrillo y 40 en Llano Bonito.

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a tomar medidas preventivas para evitar la propagación del mosquito transmisor: eliminar criaderos de agua estancada, usar repelente y acudir de inmediato a los centros de salud ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general o sarpullido.

