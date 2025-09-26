Nacional - 26/9/25 - 11:56 AM

Joven de 29 años muere en UCI por dengue grave en Herrera

Según el MINSA, las muestras clínicas fueron enviadas al Instituto Conmemorativo Gorgas, donde se confirmó el diagnóstico de dengue grave.

 

Por: Thays Domínguez -

 

El Ministerio de Salud en Herrera confirmó la muerte de una paciente femenina de 29 años de edad, residente en el distrito de Chitré, a causa de complicaciones asociadas al dengue.

La paciente, residente en el sector de Renacimiento en Chitré, fue atendida en primera instancia en el Hospital Cecilio Castillero y posteriormente trasladada al Hospital Gustavo Nelson Collado, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“En el proceso diagnóstico se realizó una primera prueba que resultó negativa. Sin embargo, se tomó una nueva muestra que fue enviada al Instituto Conmemorativo Gorgas y cuyo resultado  confirmó que se trataba de un caso positivo por dengue”, explicó Hilario Correa, director regional de Salud de Herrera. 

Con este caso, la provincia de Herrera acumula 225 diagnósticos de dengue, siendo el distrito de Chitré el más afectado.

 Ante esta situación, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, principalmente la eliminación de criaderos de mosquitos en viviendas y comunidades.

 Correa instó a la ciudadanía a acudir de inmediato a los centros de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares, evitando en todo momento la automedicación.

En hospitales de la provincia dos pacientes están hospitalizados, uno proveniente de Los Santos en el hospital Gustavo Nelson Collado en unidad de cuidados intensivos, y otra de Herrera en el hospital Dr Cecilio Castillero. 

