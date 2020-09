Joven detenida por besar a su novia denuncia abuso policial y actos homofóbicos

Indignación total es lo que siente Marian Margoth Artuz, una de las jóvenes que fue retenida en el área de Patilla por unidades policiales, esto luego que se le indicara que besar a su novia en la vía pública se consideraba un actor inmoral.

Ella narró a través de su cuenta de Twitter que la retención ocurrió en el momento en que se encontraban dentro de su auto y pasaron algunos uniformados, en ese instante al ver el beso de ambas le pidieron sus documentos y le indicaron que ese tipo de actos no era permitido.

"Pregunté el por qué de la situación y el policía me indicó que no puedo besar a mi novia en espacios públicos porque es un acto inmoral y que lo acompañáramos en el cuartel. Dani pidió que nos devolvieran nuestros documentos para poder avanzar y se negaron. No nos movimos. Después de solicitar nuestros documentos y entre palabras cruzadas, el policía llamó al 'comando' para que nos llevara. Nos devolvieron nuestras licencias pero se quedaron con nuestra cédula. ¡Que bolas!", relató,

"Luego de no sé cuánto tiempo se dignaron en decirnos que nos iban a procesar porque le falté el respeto al guardia y nos llevaron esposadas como delincuentes al juez de paz de Bella Vista. Yo solicité una femenina para montarme al vehículo y no me atendieron mi queja. No nos tomaron la temperatura ni nos dieron alcohol. Si tenemos COVID-19, ya sabemos dónde fue, de paso", expresó la joven.

Hoy no pude ir a protestar porque yendo a almorzar con mi novia, nos estacionamos y Dani me dio un beso. Pasaron dos policías y nos tocaron la ventana. Sin explicaciones ni cáusales, nos pidieron nuestros documentos y dani procedió a dar el suyo.

Cuando me pidieron el mío... — marian margoth artuz (@retrogade_m) September 2, 2020

Según Marian, los uniformados no les leyeron sus derechos, les faltaron el respeto, no les dieron explicaciones y cometieron varios actos homofóbicos frente a ambas, todo esto mientras se mantenían retenidas en el cuartel.

Al final, después de estar varias horas retenidas y ver todo lo que ellas catalogan como una injusticia fueron liberadas, sin embargo, ella fue multada por besar a su novia dentro de su auto, mientras estaba estacionada.

Sobre este caso, las autoridades publicaron un comunicado en la tarde de ayer en la que lamentaban lo sucedido, pedían disculpas y rechazaban la conducta por parte de sus unidades del orden, además, iniciarían una investigación luego que se presentara una denuncia por este incidente.

#Comunicado Manifestamos nuestro profundo rechazo a toda acción, conducta y actitud que conlleve a la exclusión o discriminación de personas. pic.twitter.com/0sudm5qrus — Policía Nacional (@ProtegeryServir) September 3, 2020