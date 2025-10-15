Joven muere tras brutal golpiza y abandono en Santiago

Una joven de aproximadamente 27 años perdió la vida la mañana de hoy en el Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega de Santiago, luego de permanecer varios días en estado crítico tras haber sido encontrada con graves signos de violencia en un paraje solitario.

La muchacha fue hallada por transeúntes en un área desolada de las afueras de Santiago, con múltiples lesiones que evidenciaban una salvaje agresión. De inmediato fue llevada al hospital, donde los médicos lucharon por salvarle la vida, pero las heridas resultaron fatales.

De agresión a homicidio

El caso, que inicialmente se investigaba como una agresión y abandono, ahora es tratado como un homicidio, según confirmaron las autoridades.

La Fiscalía de Homicidio/Femicidio de Veraguas mantiene una investigación en curso para esclarecer lo ocurrido y dar con el o los responsables de este crimen que ha estremecido a toda la provincia.