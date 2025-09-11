Nacional - 11/9/25 - 06:26 PM

Jóvenes del Oratoria 2025 arman su propia Constituyente

“El ensayo busca probar nuevas ideas y acercar a la juventud al debate nacional”, soltó el coordinador general, Miguel Antonio Bernal

 

Por: Redacción / Crítica -

La Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac) realizó un simulacro de Asamblea Constituyente con los 60 semifinalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2025.

Los pela’os, que llegaron desde todas las provincias y comarcas, se metieron en el papel de constituyentes y debatieron duro sobre propuestas para una nueva constitución.

“El ensayo busca probar nuevas ideas y acercar a la juventud al debate nacional”, soltó el coordinador general, Miguel Antonio Bernal, durante la jornada.

El evento dejó claro que los pela’os vienen con pensamiento crítico, liderazgo y compromiso. ¡La juventud está puesta pa’ la democracia y pa’ cambiar el país!

 

Te puede interesar

Jóvenes del Oratoria 2025 arman su propia Constituyente

Jóvenes del Oratoria 2025 arman su propia Constituyente

 Septiembre 11, 2025
Aplazan debate del presupuesto del TE para elecciones

Aplazan debate del presupuesto del TE para elecciones

 Septiembre 11, 2025
Defensoría condena violencia escolar y pide medidas urgentes

Defensoría condena violencia escolar y pide medidas urgentes

 Septiembre 11, 2025
Panamá pone en duda paso gratuito de buques de EE. UU. por Canal

Panamá pone en duda paso gratuito de buques de EE. UU. por Canal

 Septiembre 11, 2025
Trabajos en el vertedero de Las Tablas buscan mitigar contaminación

Trabajos en el vertedero de Las Tablas buscan mitigar contaminación

 Septiembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica