Jóvenes del Oratoria 2025 arman su propia Constituyente

La Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac) realizó un simulacro de Asamblea Constituyente con los 60 semifinalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2025.

Los pela’os, que llegaron desde todas las provincias y comarcas, se metieron en el papel de constituyentes y debatieron duro sobre propuestas para una nueva constitución.

“El ensayo busca probar nuevas ideas y acercar a la juventud al debate nacional”, soltó el coordinador general, Miguel Antonio Bernal, durante la jornada.

El evento dejó claro que los pela’os vienen con pensamiento crítico, liderazgo y compromiso. ¡La juventud está puesta pa’ la democracia y pa’ cambiar el país!