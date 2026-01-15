Jubilados en alerta máxima por falta de pago de intereses del CEPADEN

Los jubilados del país se declararon en alerta máxima ante la falta de pago de los intereses del CEPADEN, recursos que —según denuncian— les pertenecen por derecho y que son vitales para la subsistencia de miles de personas de la tercera edad.

La Coordinadora de Jubilados Fecha, a través de su director Héctor Ávila, lanzó una advertencia contundente al Gobierno: “La paciencia se agotó”. Tras años de espera pacífica, el dirigente aseguró que no existe ninguna excusa válida para continuar postergando el pago de estos fondos.

Ávila subrayó que los intereses del CEPADEN representan un ingreso esencial para cubrir medicamentos, alimentación y servicios básicos, por lo que el incumplimiento estatal agrava la situación económica y social de los jubilados.

El escenario se tornó aún más crítico luego de que el diputado Javier Sucre, proponente de la ley relacionada con el CEPADEN, revelara que la deuda acumulada por intereses ronda los 500 millones de dólares. De acuerdo con el parlamentario, el pago de estos recursos no solo mejoraría la calidad de vida de los jubilados, sino que también inyectaría liquidez a la economía nacional.

Mientras el tiempo avanza sin una respuesta concreta, la tensión aumenta. Los jubilados advierten que no se quedarán de brazos cruzados y no descartan medidas de presión si el Gobierno no cumple con el pago de los intereses adeudados.