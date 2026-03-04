Nacional - 04/3/26 - 12:00 AM

¡Jueguen vivo! Alerta de calor en Panamá

Por: Redacción/EFE. -

Panamá se encuentra bajo alertas de calor e índices de radiación ultravioleta (UV-B) elevados, con temperaturas máximas de hasta 37 grados Celsius y una sensación térmica que puede llegar a los 42 grados, de acuerdo con un aviso de vigilancia vigente hasta el próximo viernes.

La persistencia de condiciones atmosféricas favorecen un período seco y cálido con temperaturas máximas "significativamente elevadas en gran parte del país", indica el alerta emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La combinación de estas temperaturas con altos porcentajes de humedad aumenta la sensación térmica, tanto en horas del día, como en horas de la noche, esto último de forma ocasional, agrega el aviso de vigilancia.

El ente pronosticador indica que durante el día las temperaturas oscilarán entre los 31 y los 37 grados Celsius, con una humedad relativa del aire variando entre 65 % y 82 %, lo que generará una sensación térmica de entre 34 y 42 grados Celsius.

La sensación térmica es la percepción de frío o calor que tiene una persona según una combinación de parámetros meteorológicos.

"Durante el día, las condiciones podrían alcanzar categorías desde 'precaución extrema' hasta 'peligro', lo que incrementa la posibilidad de insolación, calambres, agotamiento y golpe de calor ante la exposición prolongada al sol o realización de actividad física intensa", añade el IMHPA.

Te puede interesar

Ley 255 desata guerra en quirófanos: ANPATE acusa intento de “usurpación”

Ley 255 desata guerra en quirófanos: ANPATE acusa intento de “usurpación”

Marzo 04, 2026
Nuevo jefe promete mano dura en San Miguelito

Nuevo jefe promete mano dura en San Miguelito

 Marzo 04, 2026
Guerra en Medio Oriente impactaría los precios del combustible

Guerra en Medio Oriente impactaría los precios del combustible

 Marzo 04, 2026
Gobierno designa nueva jefa en Senniaf tras renuncia de Fábrega

Gobierno designa nueva jefa en Senniaf tras renuncia de Fábrega

 Marzo 04, 2026
MINREX certifica vigencia del principio de especialidad a favor de Martinelli

MINREX certifica vigencia del principio de especialidad a favor de Martinelli

 Marzo 04, 2026

En cuanto a los índices de radiación UV-B, el aviso de vigilancia, que en este caso estará vigente hasta el próximo jueves, señala que los cielos con escasa nubosidad favorecen el incremento de la radiación directa incidente sobre el país, por lo que se recomienda a las personas evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
Detienen a 10 panameños en Cuba por propaganda contra el gobierno

Detienen a 10 panameños en Cuba por propaganda contra el gobierno