Jueza de Paz de Pedregal acusada de obstruir justicia y ocultar información

La Jueza de Paz de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Pedregal, Aidel Álvarez, fue declarada funcionaria hostil y entorpecedora por la Defensoría del Pueblo, debido a su negativa a colaborar y responder las solicitudes de informes relacionadas con una denuncia presentada por una usuaria. Por razones de protección, el motivo de la denuncia se mantiene en reserva.

La Defensoría del Pueblo constató que la funcionaria ha obstaculizado de manera reiterada las funciones legales y constitucionales de esta institución, al negarse a colaborar con el proceso de investigación iniciado a raíz de la queja de la usuaria.

Esta conducta representa un incumplimiento de los deberes de los servidores públicos, según lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Política de Panamá y el artículo 356 del Código Penal. Por ello, la Defensoría comunicará a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) esta resolución, por violación al derecho de acceso a la información y a lo dispuesto en la Ley de Transparencia.

Además, se notificará al Ministerio de Gobierno sobre la falta cometida por la Jueza de Paz y se informará al Procurador General de la Nación por la posible comisión de un delito contra la Administración Pública, en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.