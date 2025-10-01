Jueza rechaza la solicitud de cambiar medidas a Bernardo Meneses

La solicitud de imponer la medida cautelar de detención provisional al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, fue negada al Ministerio Público ayer por la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Keila Martínez Espinosa.

Meneses está imputado por el delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado doloso agravado, por el caso de los auxilios económicos otorgados por la entidad en la administración pasada (2029-2024).

Durante la audiencia, el fiscal Argo Hyman solicitó la sustitución de las medidas cautelares vigentes (reporte periódico, prohibición de salida del país y de acercarse a las oficinas del Ifarhu) por la de detención provisional.

Sin embargo, dicha solicitud fue negada por la jueza, al considerar que las medidas cautelares ya habían sido revisadas tanto por un tribunal de garantías como por los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones.

Antes de concluir el acto de audiencia, el Ministerio Fiscal anunció recurso de apelación contra la decisión de la jueza de garantías. Fue programada para el 13 de octubre, a las 3:00 p.m.