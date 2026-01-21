Junta de Arnulfo Arias: cinco enfrentan cargos por fraude y lavado

Una jueza de garantías imputó cargos a cinco personas detenidas en el corregmiento de Arnulfo Arias Madrid, acusadas de delitos financieros y lavado de capitales.

Entre los imputados están el representante del corregimiento, dos exfuncionarias de un banco local y tres personas vinculadas a la junta comunal.

Según el Ministerio Público, los hechos están relacionados con una presunta red dedicada a la falsificación de cheques entre el 27 y el 30 de diciembre de 2024.

Los documentos involucrados suman más de 492 mil dólares y se distribuyeron en 30 cheques de 2 mil dólares cada uno a personas que, según la fiscalía, no tenían relación contractual con la junta comunal.

La defensa asegura que los pagos correspondían a servicios prestados en el desfile navideño del corregimiento.

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron el operativo que permitió la captura de estas cinco personas.

Las exfuncionarias enfrentan cargos por delitos financieros, mientras que el representante, el tesorero y un promotor de la junta comunal son señalados por lavado de capitales y otros delitos financieros. La audiencia comenzó temprano en la mañana y se reanudó luego de un receso, tras declarar inicialmente ilegal la detención.

Entre los detalles presentados, se explicó que uno de los acusados depositó cheques de una universidad de Chiriquí, que luego se repartieron en 30 cheques de 2 mil dólares.

La cuenta de la junta comunal fue congelada el 30 de diciembre con 432 mil dólares restantes por errores detectados al intentar cambiar otro cheque.

La defensa presentó un plan para devolver los 60 mil dólares que ya habían sido cobrados.

La audiencia continúa y se espera que la jueza de garantías determine las medidas cautelares para los cinco imputados.