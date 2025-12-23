¡Katleen frentea! Les llama cue**os a los "boli aguados" de Foco

El encontronazo fue de frente, sin filtro y sin miedo. Katleen Levy encaró directamente a Daniel Lopera, director del medio digital Foco, y el momento terminó convertido en uno de los más comentados del día.

El intercambio se dio en un restaurante de la localidad, según el video grabado por la diputada.



La cinta inicia cuando ella se acerca a la mesa donde Lopera compartía desayuno con sus padrinos. "Llámame narcotraficante", dice ella.



El momento fue tan tenso que Lopera se levantó de la mesa y se retiró hacia la terraza del restaurante. Mientras Katleen lo enfrentaba, los sorprendidos acompañantes de la mesa le dice: Buenas. Mucho gusto. Ella responde Katleen Levy.



La tensión entre ambos cambió de escena cuando Levy siguió a Lopera a las afuera del restaurante donde ya permanecia sentado en una de las mesas.



El cara a cara siguió afuera del restaurante:

Levy: “ ¿Me llamaste narcotraficante? ”

” Lopera: “Dijiste que te había pedido plata”

Levy: “Mauricio, con el otro, tú sabes quién… me pidió plata”

Lopera intentó esquivar la presión: “Habla con Luis (Esquivel) si te da la gana, yo no tengo nada que ver…”, aseguró.

Pero Levy no se quedó callada: le reclamó por ir a un podcast y difundir que ella era narcotraficante. Luego lanzó: “¿Cuándo yo he estado en narcotráfico? Tú sabes que yo he sido víctima de eso.



En medio de la acalorada discusión, Katleen le dijo a Lopera: "No te metas conmigo”.

La exdiputada también llamó cuec**s a Lopera, Mauricio Valenzuela y Luis Esquivel, todos de Foco.



El terremoto en redes

El video no tardó en hacerse virales, y las reacciones no se hicieron esperar:

“Pero qué rico se escuchó… cueco”

“El que busca, encuentra”

“Así es que se enfrentan las cosas”

“El mesero estaba más atento que nadie”

“A todo cochinito le llega su diciembre”

“La chica superpoderosa, no se deja”

Algunos celebraron la actitud frontal de Levy.

Entre aplausos, burlas y memes, el enfrentamiento quedó grabado como uno de los bochinches del año.

El contexto político detrás del escándalo

El enfrentamiento ocurre mientras Foco está envuelto en polémicas: