La actividad económica de Panamá crece un 4,73 % interanual a septiembre

El l INEC señala que el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones estuvo impulsado principalmente por el Canal de Panamá.

 

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá creció un 4,73 % interanual a septiembre pasado, acumulando una expansión de 4,3 % en los primeros nueve meses de 2025, impulsado por sectores como el transporte, finanzas y la construcción, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) difundidos este viernes.

Al explicar el resultado interanual del IMAE, que es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país, el INEC señala que el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones estuvo impulsado principalmente por el Canal de Panamá, dado el aumento de los ingresos por peajes y las toneladas netas.

También contribuyeron a esta dinámica expansiva el transporte aéreo y el tráfico de contenedores por el Sistema Portuario Nacional, afirmó el ente estadístico de la Contraloría General panameña.

La intermediación financiera continuó en la senda positiva por el aumento de los depósitos y créditos locales, mientras que el crecimiento en la construcción se debió principalmente al alza en el valor de las obras, adiciones y reparaciones, lo que generó una mayor demanda de insumos que, a su vez, impulsó la actividad de minas y canteras.

Por otra parte, mostraron variaciones negativas la actividad comercial de la Zona Libre de Colón por el menor valor de las reexportaciones de bienes; la venta de combustible a nivel nacional; la baja elaboración de algunos productos alimenticios esenciales, como el procesamiento de carne y derivados del tomate y la leche; así como la menor exportación de pescado y filete de pescado refrigerado y congelado, entre otros.

El producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 2,7 % en 2024 impulsado por el comercio y el consumo interno, aunque marcado por el lastre del abrupto cierre de una gran mina de cobre que ha ralentizado su ritmo de expansión.

El Gobierno panameño mantiene la expectativa de un crecimiento económico del 4 % para este año. El PIB se expandió un 4,4 % en el primer semestre de 2025, en relación con el mismo lapso del 2024, impulsado por el Canal interoceánico, de acuerdo con las estadísticas de la Contraloría General panameña. 

