Primeras capturas por el doble crimen de Chitré

A casi tres meses del ataque que arrebató la vida a la joven pareja, la investigación continúa avanzando. Las autoridades no descartan nuevas diligencias y más capturas, mientras los presuntos sicarios siguen siendo intensamente buscados

 

El estremecedor doble homicidio ocurrido en septiembre en la calle Aminta Burgos de Chitré empieza a dar giros importantes.
Tras semanas de investigación, dos personas, una mujer de 30 años y pariente de un funcionario en Azuero y un hombre de 22, fueron aprehendidas como presuntos cómplices del brutal ataque que acabó con la vida de Vivian Vianeth Vega, de 25 años, y su pareja Brad Villalaz, de 24, quienes se encontraban en la parte exterior de su vivienda cuando fueron sorprendidos por una lluvia de disparos.
Aunque la audiencia fue reservada a petición de la defensa, se conoció que los detenidos podrían ser cómplices del ataque, acompañando a los autores materiales, quienes siguen prófugos y son buscados intensamente por las autoridades.
La jueza de Garantías, Julissa Saturno, ordenó detención provisional para ambos investigados al considerar la gravedad del hecho y el riesgo de fuga
 

La fiscal de Homicidio y Femicidio, Edilma Flores, presentó los indicios que permitieron la imputación de cargos por homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir, mientras que el abogado defensor anunció recurso de apelación, que será resuelto el 26 de noviembre.
 

A casi tres meses del ataque que arrebató la vida a la joven pareja, la investigación continúa avanzando. Las autoridades no descartan nuevas diligencias y más capturas, mientras los presuntos sicarios siguen siendo intensamente buscados
 

