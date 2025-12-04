La Chorrera prende la Navidad: desfiles, luces y villa navideña

La Alcaldía del distrito de La Chorrera dio a conocer su calendario de actividades con motivo de la celebración de Navidad, que incluye el tradicional desfile y el encendido de luces en el parque Libertador.

Roberto Lee, secretario general del municipio de La Chorrera, indicó que el evento de este año se ha denominado "Sueños de Navidad" y, para su realización, se ha recibido el respaldo de la empresa privada.

Aquiles Acevedo, presidente de la Junta de Festejos y Efemérides Patrias, indicó que se ha confirmado la participación de 30 bandas estudiantiles en el desfile de Navidad, que se realizará el 21 de diciembre.

Bandas de música de colegios de las provincias de Chiriquí y Veraguas estarán presentes junto a escuelas de la provincia de Panamá Oeste.

En este desfile también participa un grupo de carrozas decoradas con motivos navideños y que desfilarán por la Avenida de las Américas.

Además del desfile de Navidad, la Alcaldía de La Chorrera y la empresa privada han organizado en el parque Libertador una villa navideña, donde el día 13 de diciembre se encenderá el árbol de Navidad.

Entre el 17 y el 20 de este mes en este sitio se efectuarán presentaciones culturales, shows infantiles, música en vivo, entre otros eventos.

Durante estos días y hasta el 6 de enero de 2026, se ha dado espacio para que emprendedores realicen sus ventas. Las solicitudes de permiso deberán presentarse el 9 de diciembre.