La CSS invertirá $91 millones en compra de medicamentos

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer este miércoles que invertirá $91,979,892,00 para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de 348 renglones de medicamentos de síntesis química durante un período de 15 meses.

De acuerdo con la entidad, se llevó a cabo la licitación de Precio Único No. 01-202 y participaron 57 empresas, lo que garantizó un proceso transparente y reglas claras que promueven la competencia.

El modelo de precio único permite fijar los precios homogéneos para todas las unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social a nivel nacional y de esta forma adquirir una mayor cantidad de medicamentos a mejor costo, manteniendo la calidad.

Según la CSS, los medicamentos incluidos cubren tratamientos para enfermedades comunes y crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemia, asma, depresión, ansiedad, enfermedades infecciosas, alergias, entre otras.

El objetivo de la compra es garantizar un abastecimiento continuo a nivel nacional.