La derogación de los gerentes en la Alcaldía afecta a la comunidad colonense

La coordinación que se mantenía con los diferentes ministerios y las gerencias del Municipio de Colón pone en “peligro” las gestiones que se desarrollaban para traer respuestas al distrito colonense, luego de la derogación de estos cargos, denunció Diógenes Galván, en conferencia de prensa este miércoles 26 de noviembre en las instalaciones municipales.

Once de los 15 representantes de corregimientos, este martes en sesión del Concejo Municipal, derogaron los cargos de gerentes dentro de la estructura municipal.

El alcalde Galván manifestó que ya se había recibido el acuerdo donde se pedía la derogación de estos cargos de gerencia, lo que él había vetado, pero los once representantes “lo pasaron por insistencia”.

Indicó el burgomaestre que, como lo señala la Ley 37 que regula la descentralización pública, la municipalidad tiene la obligación de elaborar un manual de cargos, y basado en ello se crearon espacios usando la nomenclatura de “gerencias”, tendientes a atender temas como mujer, discapacidad, juventud, cultura, deporte, turismo, medio ambiente e infraestructura de ciudad.

Agregó que en estos momentos todos los beneficiarios de estas gerencias, lideradas por profesionales que fueron contratados en una convocatoria abierta y no política, ahora “peligra” por la ruptura de la coordinación con los ministerios del Estado, necesaria para gestionar soluciones para el distrito.

En ese sentido, Edward García, quien ocupaba la gerencia de Turismo, explicó que fue seleccionado tras un proceso largo y riguroso, y que asumió el cargo en febrero.

Señaló que está dispuesto a seguir trabajando por el bienestar de Colón, aunque admitió sentirse triste porque muchos representantes no han visto como provechoso el trabajo en turismo realizado para llevar proyectos y beneficios a sus comunidades.