La Feria de Azuero ya se alista: preparativos avanzan rumbo al 2026

Con el cierre del 2025 a la vuelta de la esquina, en Azuero ya se siente el movimiento. Los preparativos de la Feria Internacional de Azuero avanzan con la mirada puesta en el 2026, año en el que este evento volverá a convertirse en punto de encuentro para comerciantes, emprendedores, familias y visitantes de todo el país.

El patronato de la feria informó que todavía hay espacios disponibles para el arrendamiento de locales, destinados a servicios, comercios, artesanías, áreas de entretenimiento y otros rubros, por lo que la invitación sigue abierta para quienes quieran ser parte de esta nueva edición.

También se recordó que los arrendatarios de años anteriores tienen hasta el 31 de diciembre para notificar formalmente si desean conservar el mismo stand. De no hacerlo dentro del plazo establecido, esos espacios pasarán a manos de nuevos interesados, ya sean personas naturales o empresas.

El presidente del patronato, Nazario Pérez, adelantó que una de las inversiones más importantes será la digitalización del ingreso y la boletería en todas las entradas del recinto ferial, un paso clave para modernizar uno de los eventos más emblemáticos de la región.

Además, se contempla el remozamiento de las principales áreas festivas y de exhibición, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones tanto a los expositores como a los visitantes.

Por su parte, Edward Gutiérrez, encargado de finanzas del patronato, señaló que el pronóstico económico es muy favorable, destacando que la feria genera un impacto millonario en la economía de las provincias centrales, impulsando sectores como el comercio, el turismo, la hotelería y los servicios.

Con estos avances, el patronato reafirma su compromiso de fortalecer y modernizar la Feria Internacional de Azuero, manteniéndola como un motor económico, cultural y turístico clave para la región y para Panamá.



