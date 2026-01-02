Nacional - 02/1/26 - 12:00 AM

La influenza y el VSR, los virus respiratorios con mayor frecuencia en el país

Por: Redacción Crítica -

La influenza y el VSR son los virus respiratorios con mayor frecuencia en el país, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El porcentaje de positividad del virus de la influenza para la Semana Epidemiológica 51 del 2025 se calculó en 19.6%, ubicándose por encima del umbral de alerta y con una tendencia al aumento en comparación con las semanas anteriores.

Durante este periodo se notificaron 9 defunciones por influenza y se actualizó una defunción correspondiente a la SE 48, alcanzando un acumulado de 109 defunciones en lo que va del año.

En cuanto al virus sincitial, el porcentaje de positividad es de 19%, sobre el umbral estacional y con tendencia a disminución. Se reportan 59 casos en esta SE, para un acumulado de 1,220 casos (937 son VSR no tipificado, 166 VSR A y 117 VSR B).

El informe revela la circulación, además de parainfluenza, SARS-CoV-2 y rinovirus.

Por ello, el Minsa exhorta a la población a reforzar las medidas de bioseguridad, entre ellas el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios y la búsqueda oportuna de atención de salud.

