La mayoría de las escuelas en mantenimiento, listas para el inicio del año escolar

El Ministerio de Educación (Meduca) aseguró que gran parte de las escuelas intervenidas en el verano ya están listas para el inicio del año escolar, que comenzará el 2 de marzo.

De acuerdo con Héctor Brancas, director de mantenimiento del Meduca, los trabajos se han concentrado en reparaciones de techos, plomería y electricidad, y tienen un costo de $1.8 millones.

Estas labores se desarrollan de manera planificada y sostenida, priorizando un total de 820 planteles escolares, de los cuales 505 trabajos han culminado, 157 se encuentran en ejecución y 158 están en etapa de programación, beneficiando a 287,708 estudiantes en todo el país.

La Meduca destacó que los trabajos de mantenimiento tampoco se detienen durante las festividades del carnaval, periodo en el que más de 100 cadetes de la Policía Nacional realizan intervenciones en centros educativos de Panamá Centro y Panamá Norte.

La entidad confirmó que hay un grupo de escuelas que no arrancarán clases en sus sedes porque el acondicionamiento que se les realiza no ha terminado.

Según el Meduca, se trata de los centros escolares Elena Chávez de Pinate, en Juan Díaz, y Gran Bretaña, en Pedregal.