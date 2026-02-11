Nueve fallecidos en tiroteo escolar en Canadá; Panamá envía condolencias

Panamá envía condolencias por tiroteo en escuela de Canadá que dejó nueve muertos

El Gobierno de Panamá expresó sus condolencias al pueblo y a las autoridades de Canadá tras el tiroteo en una escuela de la comunidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, que dejó nueve personas fallecidas, incluida la presunta atacante, y conmocionó a toda la nación.

La Cancillería panameña manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y con la comunidad afectada, reiterando los lazos de amistad entre ambos países y su deseo de que encuentren fortaleza ante esta tragedia.

Víctimas del ataque armado en Tumbler Ridge

La Policía canadiense identificó a Jesse Vanrootselaar, de 18 años, como la supuesta autora del tiroteo escolar ocurrido el martes.

Entre las víctimas mortales se encuentran:

Cinco estudiantes de la escuela secundaria local: tres niñas de 12 años y dos niños de 12 y 13 años.

de la escuela secundaria local: tres niñas de 12 años y dos niños de 12 y 13 años. Una maestra de 39 años .

. La madre y el hermanastro de la atacante, este último de 11 años, hallados en una vivienda de la localidad.

Además, 27 personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, aunque algunas lesiones no fueron causadas directamente por la agresora.

Una de las peores masacres escolares en Canadá

La tragedia de Tumbler Ridge se considera la segunda masacre escolar más grave en Canadá desde 1989, cuando un atacante armado asesinó a 14 mujeres en la Escuela Politécnica de Montreal, hecho que marcó la historia del país en materia de violencia armada en centros educativos.

El suceso reabre el debate sobre la seguridad escolar en Canadá y la prevención de la violencia, mientras la comunidad internacional expresa su apoyo a las familias afectadas.