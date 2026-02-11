Nacional - 11/2/26 - 05:25 PM

Peligro en Atalaya: Decomisan unas 170 libras de carne putrefacta

Al verificar la mercancía, las autoridades sanitarias constataron que estaba en avanzado estado de descomposición, o sea, putrefacta, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

 

Por: Melquíades Vásquez/Crítica -

Cerca de 170 libras de carne en avanzado estado de descomposición y otros productos de consumo humano fueron decomisados por el Ministerio de Salud (MINSA) en el distrito de Atalaya.
Esta irregularidad fue detectada durante los operativos de verificación a vendedores de alimentos instalados con motivo de la romería al Milagroso Cristo Jesús Nazareno.

La doctora Johanna González, directora del Centro de Salud de Atalaya, informó que el decomiso se realizó luego de que parroquianos alertaran a las autoridades sanitarias sobre una presunta anomalía en uno de los puestos de venta.
Tras la inspección correspondiente, los funcionarios comprobaron que los productos cárnicos que estaban a punto de ser vendidos no eran aptos para el consumo humano.

Según detalló González, la carne provenía de la Feria de La Chorrera y se pretendía comercializar entre los miles de peregrinos que, desde hace varias semanas, han arribado a la Basílica Menor San Miguel Arcángel para participar en las actividades religiosas.

“Actuamos de inmediato tras recibir la denuncia ciudadana. Al verificar la mercancía, constatamos que estaba en avanzado estado de descomposición, o sea, putrefacta, lo que representaba un riesgo para la salud pública”, señaló la funcionaria.

El MINSA reiteró que mantiene operativos permanentes en los distintos puntos de venta de alimentos en Atalaya, con el objetivo de garantizar que los productos ofrecidos cumplan con las normas de higiene e inocuidad establecidas por la ley.

Las autoridades sanitarias advirtieron que continuarán las inspecciones durante el desarrollo de la romería y no descartaron la aplicación de sanciones a quienes incumplan las disposiciones vigentes, al tiempo que hicieron un llamado a los peregrinos a denunciar cualquier irregularidad que ponga en riesgo su salud.

Con estas acciones, el Ministerio de Salud busca prevenir posibles intoxicaciones alimentarias y salvaguardar el bienestar de los miles de fieles que participan cada año en una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país.

