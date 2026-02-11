Nacional - 11/2/26 - 07:27 PM

Mop para las máquinas por carnaval

La decisión busca despejar las rutas más calientes, donde el flujo de carros se dispara en estos días.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que va a parar los trabajos en varias carreteras del país para que la gente pueda moverse sin tanto tranque ni peligro en la vía durante los días del carnaval. 

La medida arranca desde las 12:01 a.m. del viernes 13 de febrero de 2026 y se mantiene hasta las 12:01 a.m. del jueves 19 de febrero de 2026. Son casi seis días donde las máquinas se guardan y las vías en rehabilitación quedarán libres para el desfile de autos que van pa’l interior o regresan a la city.

Entre las zonas donde se frenan los trabajos está la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta Paso Canoas, y también desde el cruce con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora

En la capital, la pausa aplica en la Vía Transístmica, Avenida Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y Avenida Israel.

El MOP aseguró que durante esos días se mantendrá la señalización en todos los proyectos, para evitar accidentes y cuidar tanto a conductores como a peatones. 

La idea es que el que vaya pa’l culeco llegue y regrese sin sustos en la carretera..

