La merca no pasó: 538 paquetes caen en manos de la Aeronaval

Las unidades en tierra llegaron de inmediato, acordaron la vivienda y realizaron el allanamiento con autorización judicial.

 

Santa Isabel, Colón. —Un total de 500 paquetes de droga fueron incautados por unidades Aeronavales durante un operativo sorpresa en Santa Isabel, Costa Arriba, provincia de Colón. 

La acción se dio cuando oficiales detectaron la descarga de la supuestos droga desde una embarcación hacia una residencia, tras un seguimiento aéreo y marítimo.

Las unidades en tierra llegaron de inmediato, acordaron la vivienda y realizaron el allanamiento con autorización judicial. 

El material incautado fue trasladado a la Base del Comando General Capitán Lloyd Núñez, donde la Fiscalía de Drogas de Colón continúa con las diligencias.

Esta operación forma parte de los esfuerzos de la Aeronaval, que este año ha logrado confiscar más de 7 toneladas de drogas (7,246 paquetes) en seis operativos a nivel nacional, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos del país.

Con patrullajes constantes por aire, mar y tierra, la institución mantiene su compromiso de frenar el narcotráfico y proteger la seguridad de la comunidad en Santa Isabel y todo Colón.

 

