¡La Navidad llega a Panamá! Encendido simultáneo de Luces este domingo

El encendido simultáneo iluminará varios puntos clave de la ciudad, incluyendo parques y avenidas principales en Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Este.

 

La ciudad de Panamá se prepara para dar la bienvenida a la temporada navideña con un impresionante encendido simultáneo de luces*en 26 espacios públicos, que tendrá lugar este domingo 30 de noviembre a las 6 de la tarde. 
 

Este evento forma parte del "Festival Internacional Navideño City of Stars 2025", que promete transformar la capital en un escenario deslumbrante de alegría y espíritu festivo.

La Alcaldía de Panamá, encargada de la organización del evento, ha destacado que este encendido será un momento especial para la convivencia familiar, además de impulsar la economía local en áreas como la gastronomía, el transporte y el turismo. 
 

Este festival no solo es una celebración de luces, sino una oportunidad para disfrutar en familia y contribuir al crecimiento económico de nuestra ciudad",aseguró la Alcaldía de Panamá en un comunicado.

La cita  de este domingo promete ser el inicio de una temporada navideña llena de alegría y colores, invitando tanto a los residentes como a los visitantes a sumarse a esta fiesta de luces y tradición.
 

