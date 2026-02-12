Nacional - 12/2/26 - 11:01 AM

Lancha embiste a turista en Cayo Zapatilla y AMP investiga

La embarcación, con motor fuera de borda, navegaba por la zona cuando se dio el impacto.

 

Por: Redacción / Crítica -

El paseo terminó en susto. Una joven turista inglesa resultó herida luego de ser golpeada por una lancha de pasajeros en aguas de Cayo Zapatilla, en Bocas del Toro. El hecho ocurrió el 9 de febrero de 2025 y ahora las autoridades andan recogiendo versiones para saber qué fue lo que pasó.

La embarcación, con motor fuera de borda, navegaba por la zona cuando se dio el impacto. La extranjera fue auxiliada y llevada de inmediato a un hospital del área, donde permanece recluida bajo observación médica. El incidente encendió las alarmas en uno de los puntos más visitados por turistas.

Desde la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmaron que ya arrancó la investigación a través del Departamento de Asuntos Marítimos. Buscan aclarar responsabilidades y determinar si hubo imprudencia, exceso de velocidad o falla humana.

La entidad recordó a capitanes y dueños de lanchas que en zonas recreativas no se puede andar acelerado ni confiado. También pidieron a los bañistas mantenerse dentro de las áreas señalizadas y no descuidarse, porque en el mar un segundo basta para que todo cambie.

Mientras tanto, el caso sigue bajo análisis. La prioridad ahora es que la afectada se recupere y que se determine qué provocó este nuevo accidente marítimo en aguas panameña.

