Crisis: Refuerzan suministro de agua en Atalaya ante alta demanda por romería

A pocos días de celebrarse la tradicional romería hacia la Basílica Menor San Miguel Arcángel de Atalaya, donde se venera al milagroso Cristo Jesús Nazareno, autoridades locales han confirmado serios problemas con el suministro de agua potable en el distrito.

Esta situación ya afecta tanto a la comunidad como a los peregrinos que han comenzado a llegar al lugar.

El inconveniente se agudiza conforme se aproxima el primer domingo de Cuaresma, fecha en la que miles de devotos se concentran en Atalaya para participar de los actos religiosos en honor al Nazareno, una de las manifestaciones de fe más concurridas del país.

Aldo Vásquez, director regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en Veraguas, informó que se han realizado coordinaciones con las autoridades municipales y eclesiásticas para mitigar la situación mediante el suministro de agua potable a través de camiones cisterna.

“Estamos trabajando de manera conjunta para garantizar el abastecimiento durante los días de mayor afluencia de peregrinos".

"Se estará reforzando la distribución con cisternas para cubrir la demanda”, explicó Vásquez.

Por su parte, el alcalde de Atalaya, Tomás Robles, indicó que el IDAAN ha perforado nuevos pozos como parte de las medidas adoptadas; sin embargo, reconoció que estos ya no dan abasto ante el incremento de visitantes y la alta demanda del vital líquido.

“Los nuevos pozos ayudan, pero no son suficientes para la cantidad de personas que llegan en estos días".

"Será necesario trasladar más cisternas para abastecer tanto a los peregrinos como a la población de Atalaya”, manifestó el jefe del gobierno local.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población y a los visitantes a hacer uso racional del agua, mientras continúan los esfuerzos para garantizar el suministro durante esta importante celebración religiosa que congrega a más de 200 mil personas cada año.