Lanzan el bot VANESSA para ubicar focos de dengue en tiempo real

San Miguelito no baja la guardia frente al dengue y ahora entra a la pelea con tecnología en mano. En uno de los distritos más golpeados por esta enfermedad, arrancó VANESSA, un bot de WhatsApp que permitirá a la gente reportar casos sospechosos y criaderos de mosquitos con ubicación exacta, directo desde el celular.

Se trata de una herramienta digital pensada para la calle, para el barrio y para la realidad diaria. VANESSA —siglas de Vigilancia Activa Inteligente Nacional para la Educación en Salud y Seguimiento de Arbovirosis— busca reforzar la vigilancia epidemiológica y ayudar a que las brigadas lleguen más rápido donde realmente hace falta.

El proyecto se pondrá a prueba entre enero y julio de 2026, mediante un estudio que medirá qué tanto la población usa el bot y qué tan efectivo resulta para apoyar el control del dengue en San Miguelito.

Detrás de la plataforma está el respaldo tecnológico de Esri Panamá, que desarrolló el sistema de geolocalización y análisis espacial. Cada reporte que envíe un ciudadano se convierte en información útil: mapas de calor, datos estadísticos y tableros operativos que permiten priorizar las zonas más afectadas y no disparar a ciegas.

“Cada reporte se convierte en una decisión más rápida y más precisa en el terreno”, señalaron técnicos vinculados al proyecto, destacando que no es solo acumular datos, sino actuar con mayor puntería.

Tecnología metida en el barrio

San Miguelito lleva años encabezando las estadísticas de dengue, golpeado por el hacinamiento, los problemas con la basura y las dificultades para llegar con educación en salud a todos los sectores. Con VANESSA se busca cerrar el vacío que deja el sistema tradicional, que depende casi siempre de que el paciente llegue al centro de salud.

El bot permitirá:

Reportar criaderos y síntomas sospechosos con ubicación exacta .

. Comunicación directa entre la comunidad y las autoridades de salud .

. Mapas de riesgo para organizar mejor las giras y fumigaciones .

. Respuestas automáticas, para que la gente sepa que su reporte sí fue recibido.

La meta es que al menos el 25% de los reportes de dengue en el distrito se hagan por esta vía, demostrando que la tecnología puede ser aliada del sistema oficial de vigilancia y que el modelo puede copiarse en otros puntos del país.