RM ordena votar para quitar escoltas a expresidentes tras dejar el cargo

El Partido Realizando Metas (RM) le dio la orden a su bancada en la Asamblea Nacional: apoyar y votar a favor del proyecto que busca quitarle todos los guardaespaldas del Servicio de Protección Institucional (SPI) a los expresidentes de la República una vez terminan su mandato.

La posición del partido se hizo pública a través de su cuenta oficial en X.



Desde RM se informó que la posición del partido es respaldar la iniciativa legislativa en el pleno, al considerar —según lo expresado por la propia organización política— que el uso permanente de escoltas del SPI para exmandatarios representa un gasto que puede destinarse a otras necesidades del Estado.

La instrucción fue comunicada directamente a los diputados del colectivo, quienes deberán respaldar el proyecto cuando sea sometido a votación.

La propuesta plantea que la protección oficial se limite estrictamente al periodo en que el presidente esté en funciones.



La publicación no pasó desapercibida en las redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron la medida y comentaron que, una vez fuera del cargo, no tiene sentido seguir pagando seguridad con fondos públicos, cuando hay problemas urgentes en hospitales, escuelas y comunidades.

Otros comentarios fueron más cautelosos. Algunos ciudadanos plantearon preocupación por la seguridad personal de los expresidentes, recordando que el país no está exento de riesgos y que el tema debería manejarse con responsabilidad.

También surgieron voces que pidieron que la decisión se aplique por igual, sin privilegios ni excepciones.

Hubo quienes aprovecharon el debate para pedir que se revisen otros gastos del Estado, señalando que este proyecto podría ser solo el primer paso para ajustar beneficios que, con el tiempo, se han vuelto normales.

El tema queda en manos de la Asamblea Nacional de Diputados-