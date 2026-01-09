Nacional - 09/1/26 - 04:46 PM

Nueva ruta I182 de MiBus mejorará conectividad entre el centro y el área norte

Otro de los objetivos de esta nueva ruta consiste en crear una mayor integración con el Metro de Panamá.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dentro de 10 días empezará a funcionar una nueva ruta del Transporte Masivo de Panamá (MiBus), identificada como I182, la cual tiene el objetivo de mejorar la conectividad de diferentes puntos clave de la ciudad capital con el área norte.

Según confirmó la empresa, desde el próximo 19 de enero la ruta partirá desde la zona paga 5 de Mayo, recorrerá la vía Israel, pasará por las avenidas Ernesto T. Lefevre y 12 de Octubre y continuará por la vía Transístmica para concluir en la estación Metro Los Andes.

Otro de los objetivos de esta nueva ruta consiste en crear una mayor integración con el Metro de Panamá, especialmente para los usuarios que a diario utilizan la ruta que pasa por la avenida 12 de Octubre en dirección a la vía Transístmica y que se movilizan en ambas direcciones.

Se prevé que esta ruta beneficiará a residentes, trabajadores y, en tiempo escolar, a los estudiantes de los sectores por los que pasará, evitando que tengan que hacer trasbordos para llegar a una estación del Metro de Panamá.

 

 

